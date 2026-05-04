“Come pesci sugli scogli” si pone all’attenzione degli studenti messinesi come un’esperienza teatrale di forte impatto emotivo. Tratto dall’omonimo romanzo di Simona Moraci e diretto dal regista messinese Alessandro Alù, lo spettacolo è andato in scena il 29 e 30 aprile al Palacultura, prodotto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Bullismo e violenza di genere sul palco: “Come pesci sugli scogli” debutta al Palacultura il 29 aprileCome pesci sugli scogli” approda a teatro: la trasposizione del romanzo omonimo di Simona Moraci, diretto da Alessandro Alù, debutta il 29 aprile...

Scilla: tra miti e case sugli scogli, il fascino della Costa Viola? Cosa sapere Il borgo calabrese di Scilla integra strutture storiche tra Chianalea e il Castello Ruffo.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Come pesci sugli scogli al Palacultura: dal romanzo di Simona Moraci al palcoscenico; Come pesci sugli scogli, teatro civile al Palacultura: studenti coinvolti tra emozione e riflessione; Messina al bivio | tra tensioni politiche cultura e nuovi investimenti.

Come pesci sugli scogli approda a teatro: il 29 e 30 aprile la trasposizione del romanzo di Simona MoraciMESSINA. Debutterà il 29 aprile alle ore 21 al Palacultura e sarà replicato il 30 aprile mattina con ingresso riservato alle scuole Come pesci sugli scogli, tratto dall’omonimo romanzo di Simona Mor ... letteraemme.it

Come pesci sugli scogli al Palacultura: dal romanzo di Simona Moraci al palcoscenicoCon la regia di Alessandro Alù, appuntamento a Messina il 29 e 30 aprile. In primo piano i temi del bullismo e della violenza di genere da Tempostretto.it ... msn.com

Il Collegio S. Ignazio di Messina, è lieto di invitarvi alla mostra "Per costruire un mondo di pace". L'esposizione si terrà presso il Palacultura Antonello da Messina, sito in Viale Boccetta 373, dal 21 al 26 maggio 2026. L'evento rappresenta un momento di rifless - facebook.com facebook