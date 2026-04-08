La Fondazione Teatro Donizetti ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per corsi gratuiti di fonica e illuminotecnica rivolti ai giovani. Le selezioni si inseriscono nel progetto Il Cantiere del Teatro, parte della stagione di prosa e altri percorsi formativi. I corsi sono destinati a persone interessate ad approfondire competenze tecniche legate alla produzione teatrale. Le iscrizioni sono aperte e la partecipazione è gratuita.

La Fondazione Teatro Donizetti apre le porte a nuovi talenti con l’avvio delle selezioni per i corsi di Fonica e Illuminotecnica, inseriti nel progetto Il Cantiere del Teatro della Stagione di Prosa e Altri Percorsi. L’iniziativa mira a formare giovani professionisti del settore tecnico teatrale attraverso un percorso gratuito che unisce teoria e pratica. Il bando è rivolto a chi ha compiuto 17 anni o li compirà entro il termine del 2026. Per candidarsi, gli interessati devono inviare il proprio curriculum vitae, includendo i titoli di studio e le eventuali esperienze maturate, insieme a una lettera motivazionale tramite il modulo digitale disponibile sul sito dell’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Donizetti: corsi gratis di fonica e luci per i giovani

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