il talento incontra il cuore

? Mercoledì 17 Giugno? Ore 20:30? Giardini Monsignore – Mattinata Il Rotary Club Manfredonia, insieme agli amici di Slow Food Manfredonia e dell’ARS Manfredonia, è lieto di presentare “”, una serata di gala e show cooking dedicata ai valori della solidarietà, dell’inclusione e della condivisione. L’evento. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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SCELTE incontra Giovanni Sollima

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