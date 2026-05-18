Il Talento incontra il Cuore

Da ilsipontino.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Mercoledì 17 Giugno? Ore 20:30? Giardini Monsignore – Mattinata Il Rotary Club Manfredonia, insieme agli amici di Slow Food Manfredonia e dell’ARS Manfredonia, è lieto di presentare “”, una serata di gala e show cooking dedicata ai valori della solidarietà, dell’inclusione e della condivisione. L’evento. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

il talento incontra il cuore
© Ilsipontino.net - Il Talento incontra il Cuore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCELTE incontra Giovanni Sollima

Video SCELTE incontra Giovanni Sollima

Sullo stesso argomento

Stefani incontra il Papa in Vaticano: «Ora lo aspettiamo, con tutto il cuore, in Veneto»Un incontro dal forte valore simbolico e umano, arrivato dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali e vissuto come un momento di...

Cuore, potenza e 192 centimetri di talento: Melendugno conferma il pilastro GianficoMELENDUGNO – La Narconon Volley Melendugno pone un altro tassello fondamentale per la costruzione della squadra che affronterà la stagione 20262027,...

il talento incontra ilSei giovanissimi percussionisti del Nicolini conquistano il Festival di CampobassoGiacomo Mistraletti, Tommaso Tribi, Anna Antonia Savi, Diego Chiesa, Riccardo Fortugno e Carlo Negroni sono stati invitati a partecipare al festival ... ilpiacenza.it

Puglia, Decaro incontra il rapper Kid Yugi: Grande talento puglieseIl governatore racconta sui social l’incontro con l’artista di Massafra, ormai tra i nomi più noti della scena rap italiana Incontro istituzionale ma dai toni informali tra il governatore della Puglia ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web