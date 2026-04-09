Stefani incontra il Papa in Vaticano | Ora lo aspettiamo con tutto il cuore in Veneto

Un incontro tra un rappresentante regionale e il Papa si è svolto nel Vaticano, portando con sé un significato simbolico e umano. L'incontro è avvenuto dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali. Tra le dichiarazioni, si è espresso l'auspicio di accogliere in Veneto una visita da parte del Pontefice, con un sentimento di attesa condiviso.

Un incontro dal forte valore simbolico e umano, arrivato dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali e vissuto come un momento di riconoscimento non solo sportivo, ma anche civile e comunitario. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha partecipato oggi, giovedì 9 aprile, in Vaticano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Stefani dal Papa con gli atleti di Milano Cortina: «Ho invitato il Santo Padre in Veneto»Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone XIV, accompagnato dagli atleti olimpici e paralimpici di Milano... Il Festival dell’Economia incontra Papa Leone XIV in VaticanoIl Festival dell’Economia di Trento approda in Vaticano e si presenta al Santo Padre.