Il suo conto è sotto attacco degli hacker | gli rubano quasi 50.000 euro

Una coppia residente nella zona di Ortisei è stata vittima di una truffa telefonica che ha portato al furto di circa 50.000 euro dal loro conto corrente. Un individuo si è presentato come un falso ufficiale delle forze dell’ordine, mentre un altro si è spacciato per un impiegato di banca, tentando di convincerli a fornire dati e informazioni sensibili. L’episodio si inserisce in una serie di tentativi di raggiro di questo tipo che coinvolgono spesso vittime ignare in diverse zone.

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