Il suo conto è sotto attacco degli hacker | gli rubano quasi 50.000 euro
Una coppia residente nella zona di Ortisei è stata vittima di una truffa telefonica che ha portato al furto di circa 50.000 euro dal loro conto corrente. Un individuo si è presentato come un falso ufficiale delle forze dell’ordine, mentre un altro si è spacciato per un impiegato di banca, tentando di convincerli a fornire dati e informazioni sensibili. L’episodio si inserisce in una serie di tentativi di raggiro di questo tipo che coinvolgono spesso vittime ignare in diverse zone.
Un nuovo episodio di truffa telefonica del “finto carabiniere” e del “finto impiegato bancario” si è verificato sul territorio altoatesino, nello specifico ad Ortisei, ai danni di una giovane coppia di residenti. A comunicarlo sono i carabinieri del posto che raccomandano alla cittadinanza la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
AI Went Rogue and Started Mining Crypto On Its Own | AI News 2026
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