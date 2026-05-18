Gli astronauti che si trovano nello spazio affrontano sfide particolari nel dormire a causa della mancanza di gravità e delle condizioni ambientali. Per monitorare la qualità del loro sonno, è stata sviluppata una maschera smart che raccoglie dati durante le ore di riposo. Questi dispositivi consentono di analizzare vari parametri legati al sonno, offrendo informazioni utili per migliorare il riposo degli astronauti durante le missioni spaziali. La tecnologia mira a garantire un eventuale supporto nel mantenere un ciclo di sonno regolare anche in assenza di gravità.

Come dormono gli astronauti quando sono in orbita? Come si può valutare la qualità del loro sonno durante i viaggi nello spazio? Sono partiti da questi interrogativi gli studiosi del progetto di ricerca ‘ Somniia Monitor ’, presentato da un pool di atenei ed enti di ricerca che comprende anche l’ Università di Bologna, per la quale il coordinatore è Matteo Cerri, docente di Fisiologia e Neurofisiologia al corso di Laurea in Medicina e chirurgia del Campus di Forlì. Le condizioni ambientali in cui si trovano gli astronauti – basti pensare all’assenza di gravità – possono, in effetti, alterare profondamente quantità e qualità del loro sonno, con effetti importanti sulle capacità decisionali degli equipaggi e sulla sicurezza delle missioni spaziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sonno nello spazio. Ecco la maschera smart per gli astronauti

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Il sonno nello spazio. Ecco la maschera smart per gli astronautiConsente di monitorare i parametri fisiologici tramite elettrodi e sensori. Il progetto è coordinato da Matteo Cerri, docente al corso di Medicina. ilrestodelcarlino.it

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