Nutella nello spazio e non solo Perché il marketing vale di più in orbita Ma gli astronauti e la Nasa hanno regole stringenti – Il video

Recentemente un video ha mostrato una boccetta di Nutella che fluttua all’interno di una navicella spaziale durante il viaggio dell’equipaggio di Artemis II verso la Luna. La scena ha attirato l’attenzione, ma all’interno della missione spaziale ci sono regole precise sulla presenza di alimenti e materiali nello spazio. La presenza di prodotti commerciali come Nutella in ambienti così controllati solleva questioni legate alle norme e alle pratiche in vigore per le missioni umane oltre l’orbita terrestre.