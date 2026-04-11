Nutella nello spazio e non solo Perché il marketing vale di più in orbita Ma gli astronauti e la Nasa hanno regole stringenti – Il video
Recentemente un video ha mostrato una boccetta di Nutella che fluttua all’interno di una navicella spaziale durante il viaggio dell’equipaggio di Artemis II verso la Luna. La scena ha attirato l’attenzione, ma all’interno della missione spaziale ci sono regole precise sulla presenza di alimenti e materiali nello spazio. La presenza di prodotti commerciali come Nutella in ambienti così controllati solleva questioni legate alle norme e alle pratiche in vigore per le missioni umane oltre l’orbita terrestre.
Tutti l’hanno vista fluttuare nella navicella Orion, con l’equipaggio di Artemis II a due passi dalla Luna. Qualcuno ha pensato che non fosse reale. E invece lei c’era: un barattolo di Nutella è stato notato ampiamente a bordo con gli astronauti, oggi tornati sulla Terra. Il Wall Street Journal racconta un retroscena curioso. Quando in Ferrero, nella divisione Usa, si sono accorti del momento diventato virale, sono esplose le chat di lavoro. «Non avrei potuto filmarlo meglio nemmeno volendo», ha dichiarato Chad Stubbs, responsabile marketing di Ferrero Nord America. Dalla sala conferenze, crearono un gruppo su Teams per discutere la logistica della loro improbabile operazione. 🔗 Leggi su Open.online
Nutella nello spazio: il video virale fa esplodere il dubbio sul product placement, interviene la NASADurante uno dei momenti più attesi della missione Artemis II, mentre l’equipaggio stava per battere il record di distanza dalla Terra stabilito...
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Temi più discussi: Un barattolo di Nutella nello spazio: lo spot involontario dagli astronauti della missione Artemis; Nutella nello Spazio, sorpresa pasquale che ha fatto la storia o fake news? / IL VIDEO; Che Spazio sarebbe senza Nutella? Il barattolo più famoso del mondo nella diretta dall’orbita lunare; La Nutella nello spazio con Artemis II, il video virale.
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Un barattolo di Nutella nello spazio con Artemis II, Ai o spot perfetto?Il video virale durante la diretta della missione lunare mostra la crema di nocciole che fluttua nella capsula Orion. L’account Nutella Usa lo rilancia con lo slogan Nutella is out of this world ... ilsole24ore.com
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