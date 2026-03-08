Le piantine di ceci sono state portate sulla Luna per sperimentare la loro crescita in condizioni spaziali. Si tratta di un progetto che coinvolge tecnologie innovative e si trova ancora in fase di sviluppo. Gli scienziati monitorano attentamente il processo, consapevoli delle molte incognite legate alla possibilità di ottenere raccolti commestibili nello spazio. Il risultato di questa sperimentazione potrebbe influenzare future missioni a lungo termine.

Si studia ogni tipo di tecnologia per resistere nello spazio. Ma per andare sulla Luna o su Marte ci manca un dettaglio: cosa mangiare. E’ impensabile infatti restare per tempi lunghi o portare tutto il cibo da Terra, e quindi l’unica soluzione risulta imparare a coltivare piante commestibili sul suolo extraterrestre. A Houston, nel centro spaziale della Nasa, sono conservati alcuni campioni di polvere lunare portati dagli astronauti della missione Apollo. La vicina università del Texas ha studiato la sua composizione e l’ha replicata per farvi crescere delle piante di ceci. Arrivare fino alla maturazione dei frutti e al raccolto non è stata però un’impresa facile o priva di ostacoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le piantine di ceci sbarcano sulla Luna, ma riusciranno a sfamare gli astronauti nello spazio?

