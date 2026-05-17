Moreno tiene il Como in corsa Champions Parma battuto 1-0

Il Como ha ottenuto una vittoria di misura contro il Parma, con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Moreno. Con questa vittoria, la squadra si mantiene in corsa per un posto in Champions League, beneficiando anche della sconfitta della Juventus. La partita si è conclusa con il successo del Como, che ha conquistato tre punti importanti per la classifica. La vittoria ha permesso alla squadra di rafforzare la propria posizione nella zona alta della classifica.

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Como – Il Como battendo il Parma per 1 a 0 rimane in corsa per la Champions grazie alla rete di Moreno e alla sconfitta della Juventus. Si deciderà tutto domenica prossima a Cremona, in una partita decisiva senza la presenza dei tifosi lariani, per disposizioni della autorità. È stata una partita difficile dai due volti, con il primo tempo senza occasioni e un secondo pieno di emozioni, condito dall'arrivo dei risultati dagli altri campi. A causa dell'assenza di per infortunio di Nico Paz e Valle, Fabregas schiera una formazione alternativa, con Baturina al centro dietro Douvikas, Van Der Brempt sulla destra e Caqueret a centrocampo. Il Como parte subito con un gran pressione verso la porta di Suzuki ed ottiene tre calci d'angolo però senza esito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moreno tiene il Como in corsa Champions, Parma battuto 1-0 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Izzy Moreno's first ALW promo in 2024. She is now the ALW Women's Champion Sullo stesso argomento Leggi anche: Como, basta Moreno per battere il Parma Il Como vuole gli ultimi 3 punti al Sinigaglia contro il Parma: la sblocca Moreno!Il Como affronta il Parma al Sinigaglia per tenere viva la luce Champions ma con già in cassaforte l'Europa League. Alberto Moreno è il Panini Player Of The Match di #ComoParma x.com Moreno tiene il Como in corsa Champions, Parma battuto 1-0Si deciderà tutto domenica prossima a Cremona, in una partita decisiva senza la presenza dei tifosi lariani, per disposizioni della autorità ... sport.quotidiano.net Moreno keeps Como in the Champions League race, Parma defeated 1-0What - Il Como battendo il Parma per 1 a 0 rimane in corsa per la Champions grazie alla rete di Moreno e alla sconfitta della Juventus. Si deciderà tutto domenica prossima a Cremona, in una partita ... sport.quotidiano.net [Thread Post-Partita] Coppa Italia: Inter di Milano 3 x 2 Como reddit