Como basta Moreno per battere il Parma
Il Como ha ottenuto una vittoria contro il Parma, grazie a un gol di Moreno. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, permettendo alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificazione europea. Il Parma si è presentato in campo con un atteggiamento difensivo molto compatto e ha ridotto le occasioni di gioco per il Como. Con questa vittoria, il Como rimane in corsa per un posto nelle competizioni continentali, mantenendo saldo il suo posizionamento nella classifica.
Il sogno europeo del Como non ne vuole sapere di finire. L’undici di Cesc Fabregas riesce in qualche modo a portarsi a casa i tre punti contro un Parma rinunciatario ma attentissimo in difesa e rimane agganciato al treno dell’Europa che conta. La gara al Sinigaglia si è giocata praticamente ad una porta sola, con il Parma che si è affidato a qualche ripartenza e all’estro di Pellegrino per provare a riaprire la gara dopo che il gol di Moreno nel secondo tempo aveva portato avanti i padroni di casa. Alla fine la rete del pareggio dell’avanti argentino viene annullata per fuorigioco, consentendo alla banda di Fabregas di giocarsi le sue ultime carte nella giornata finale di questo emozionante campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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