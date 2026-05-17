Como basta Moreno per battere il Parma

Il Como ha ottenuto una vittoria contro il Parma, grazie a un gol di Moreno. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, permettendo alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificazione europea. Il Parma si è presentato in campo con un atteggiamento difensivo molto compatto e ha ridotto le occasioni di gioco per il Como. Con questa vittoria, il Como rimane in corsa per un posto nelle competizioni continentali, mantenendo saldo il suo posizionamento nella classifica.

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