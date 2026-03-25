Eddie Brock, sconosciuto fino a poco tempo fa, ha visto cambiare improvvisamente la sua vita grazie a un grande sogno: esibirsi con Vasco Rossi. In pochi mesi, il suo nome è passato dal silenzio a diventare protagonista di un evento come il Festival di Sanremo. La sua storia si è sviluppata in breve tempo, portandolo dal anonimato a un palcoscenico di grande rilievo.

Un frullatore mediatico ed emotivo che l'ha catapultato dal completo anonimato al palco di Sanremo. È successo tutto in una manciata di mesi. Il fenomeno Eddie Brock è esploso dopo l'estate, quando la sua «Non è mica te» è diventata virale sui social, trasformandosi nella colonna sonora per migliaia di video su TikTok. Poi la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Carlo Conti dove è arrivato ultimo in classifica ma ha raccolto il grande affetto del pubblico. È appena venuto nell'edicola degli artisti de Il Tempo per raccontarsi e svelare progetti futuri e sogni nel cassetto tra cui «un duetto con Vasco Rossi». Nonostante il successo improvviso la sua vita non è cambiata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il sogno segreto di Eddie Brock: "Un duetto con Vasco Rossi"

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