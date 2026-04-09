Il leader di Forza Italia ha dichiarato che il partito non si trova in crisi e che ha la capacità di riunire un insieme di forze liberali, riformiste e popolari, caratteristiche che, a suo avviso, altri partiti non possiedono. Ha anche rivelato che il congresso del partito sarà posticipato dopo le elezioni politiche, e ha sottolineato che non si tratta di un partito di tessere.

«Non siamo in crisi perché, anzi, possiamo aggregare un mondo liberale, riformista, popolare che altri non hanno. Il punto è riuscire a stimolare ancora di più la propria vocazione liberale e riformista». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un’intervista a Il Foglio. “No al partito delle tessere” Occhiuto ha evidenziato come la necessità di aprire il partito fosse già chiara prima del referendum, riconoscendo che «chi voglia fare i congressi sia animato da buona fede», anche nel tentativo di trovare una legittimazione dopo la fine del leaderismo legato a Silvio Berlusconi. Tuttavia, ha messo in guardia da un ritorno a dinamiche del passato: «Diventare il partito delle tessere, dei congressi come rito novecentesco, snaturi Forza Italia». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Forza Italia, Occhiuto: “No a un partito di tessere, il congresso dopo le Politiche”

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