Domani, venerdì 15 maggio, si svolgerà la semifinale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra il tennista italiano Luciano Darderi, numero 18 del seeding, e il norvegese Casper Ruud, settimo favorito del torneo. La partita si giocherà sulla parte bassa del tabellone e si prevede che venga trasmessa in chiaro su TV8. In Italia, in caso di due giocatori italiani in semifinale, la Legge non prevede restrizioni particolari sulla trasmissione in chiaro di entrambe le partite.

La semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà affrontarsi domani, venerdì 15 maggio, l’azzurro Luciano Darderi, numero 18 del seeding, ed il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 23. La sfida si giocherà sul Campo Centrale, ma solo oggi pomeriggio si conoscerà l’orario dell’incontro, anche se è probabile che si giochi in sessione pomeridiana, non prima delle 15.30: per legge tutte le semifinali e finali degli Internazionali d’Italia con atleti italiani vanno trasmesse in chiaro, quindi il match sarà su TV8 HD. La semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in chiaro su TV8 HD.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Darderi-Ruud si vedrà su TV8 in chiaro? Cosa prevede la Legge in caso di due italiani in semifinale

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