La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka non sarà trasmessa in chiaro a causa di un cambio di legge sui diritti televisivi. La partita si disputerà domenica 29 marzo alle ore 21 e le immagini saranno visibili solo attraverso canali a pagamento, in quanto i diritti di trasmissione sono stati venduti esclusivamente a piattaforme di streaming e reti a pagamento.

Jannik Sinner affronterà Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami, che si giocherà domenica 29 marzo (alle ore 21.00 italiane). Dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells, il fuoriclasse altoatesino si è reso protagonista di un’autentica cavalcata anche sul cemento della Florida e ora andrà a caccia del mitico Sunshine Double, ovvero l’accoppiata di trionfi nei due prestigiosi tornei che si disputano in terra statunitense durante questo periodo della stagione. Il numero 2 del mondo si presenterà all’appuntamento dopo aver travolto il tedesco Alexander Zverev in due set e se la dovrà vedere con il ceco, che ha invece firmato l’impresa agli ottavi di finale contro il padrone di casa Taylor Fritz e beneficiato di una parte di tabellone dove sono uscite tante teste di serie (tra cui lo spagnolo Carlos Alcaraz). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Sinner-Lehecka non si vedrà in tv in chiaro: il cambio di legge e la scadenza dei diritti

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