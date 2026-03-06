Strade Bianche inaugura il Marzo del Ciclismo in diretta su Eurosport HBO Max e Discovery+

Strade Bianche apre il mese di marzo, segnando l’inizio del calendario ciclistico professionistico trasmesso in diretta su Eurosport, HBO Max e Discovery+. Questa gara rappresenta il primo grande evento della stagione World Tour, che sarà visibile anche su DAZN, TimVision e Prime Video. La corsa si svolge sulle strade bianche toscane e coinvolge ciclisti professionisti di vari team.

Marzo è per tradizione il mese che segna il ritorno del grande ciclismo per una stagione World Tour da vivere integralmente sui canali Eurosport di HBO Max e discovery+, disponibili anche su DAZN, TimVision e Prime Video. Una stagione che entra nel vivo in Italia con la Strade Bianche - la corsa più amata dai corridori tra i vigneti del Chianti e le Crete Senesi, fino allo splendido traguardo di Piazza del Campo - la Corsa dei Due Mari Tirreno-Adriatico, la Milano-Torino (più antica del ciclismo) e la Milano-Sanremo. Prima Classica Monumento dell’anno, la 117ª edizione della Milano-Sanremo sarà trasmessa e commentata in diretta integrale sabato 21 marzo dalle 10:00, fin dalla partenza di Pavia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Siena, Strade Bianche: a Colle Pinzuto inaugurato il cippo dedicato a Tadej Poga?arSulle leggendarie Strade Bianche senesi ora c’è anche un cippo dedicato a Tadej Poga?ar. Il monumento è stato svelato nel settore di Colle Pinzuto, uno dei tratti più iconici e spettacolari della cors ... radiosienatv.it

Strade Bianche, Onofrio (RCS): Un weekend unico: campioni in gara e 8.500 amatori sulle stesse stradeLuca Onofrio, responsabile eventi di massa di RCS Sport, in diretta a ‘Buongiorno Siena’, presenta l’appuntamento che apre la stagione: le Strade Bianche tra la grande corsa dei professionisti e l’und ... radiosienatv.it

Manca pochissimo a una delle corse più attese dell’anno: Strade Bianche Dalle colline toscane fino al cuore di Siena, siamo pronti a vivere lo spettacolo della “Classica del Nord più a Sud d’Europa“! E voi, la seguirete Lidl-Trek #LidlItalia #lidltrek #hungry - facebook.com facebook

La vittoria ICONICA di Tadej Pogacar alla Strade Bianche 2024 #Ciclismo #Pogacar #StradeBianche x.com