Eurosport ha annunciato che trasmetterà in diretta integrale su HBO Max e discovery+ l’intera stagione dei principali Grandi Giri ciclistici del 2026, sia maschili che femminili. La programmazione comprende il Giro d’Italia, il Tour de France, la Vuelta di Spagna, la Vuelta Femenina, il Giro d’Italia Women e il Tour de France Femmes. La trasmissione avverrà attraverso le piattaforme di Warner Bros., coprendo tutte le corse previste nel calendario.

L’intera stagione dei Grandi Giri 2026 maschili e femminili – Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna; Vuelta Femenina, Giro d’Italia Women, Tour de France Femmes – sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport tramite le piattaforme di Warner Bros. Discovery, disponibili anche su Dazn, TimVision e Prime Video. Si parte con il 109° Giro d’Italia che, da venerdì 8 maggio in Bulgaria, si concluderà domenica 31 maggio sull’ultimo traguardo di Roma dopo oltre tremila chilometri: passando da Napoli e Milano, scollinando in Svizzera (Carì) e scalando le grandi salite come nella tappa regina di Feltre-Piani di Pezzè, che con i suoi oltre 5000 metri di dislivello potrebbe decidere la Corsa Rosa fra il Passo Giau (Cima Coppi) e il Passo del Duron.🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Eurosport presenta il Giro d’Italia 2026 in diretta integrale su HBO Max e discovery+

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