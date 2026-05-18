Il ritorno di Sgarbi e la lezione sulla montagna | Nulla è più vicino all’eterno

Ieri al Salone del Libro di Torino, Vittorio Sgarbi è stato accolto con un applauso durato quasi due minuti, segnando il suo ritorno dopo un’assenza di circa due anni. La presenza dell’artista e critico d’arte ha attirato l’attenzione dei presenti, che lo hanno applaudito calorosamente al suo ingresso. Durante l’evento, Sgarbi ha pronunciato alcune parole sulla montagna, affermando che “nulla è più vicino all’eterno”. La sua partecipazione ha suscitato interesse tra i visitatori e gli organizzatori.

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