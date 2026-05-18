Il ritorno di Sgarbi e la lezione sulla montagna | Nulla è più vicino all’eterno

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri al Salone del Libro di Torino, Vittorio Sgarbi è stato accolto con un applauso durato quasi due minuti, segnando il suo ritorno dopo un’assenza di circa due anni. La presenza dell’artista e critico d’arte ha attirato l’attenzione dei presenti, che lo hanno applaudito calorosamente al suo ingresso. Durante l’evento, Sgarbi ha pronunciato alcune parole sulla montagna, affermando che “nulla è più vicino all’eterno”. La sua partecipazione ha suscitato interesse tra i visitatori e gli organizzatori.

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Torino, 18 maggio 2026 – È durato quasi due minuti l’applauso che ieri ha accolto Vittorio Sgarbi al Salone del Libro di Torino, dove mancava da un paio d’anni. Nella Sala 500 del Lingotto il suo ritorno ha il passo delle occasioni attese: posti esauriti, pubblico in piedi, mani che battono prima ancora che il critico d’arte possa riprendere il filo di una consuetudine interrotta. Il ritorno arriva dopo mesi di presenza pubblica rarefatta e un periodo complicato sul piano personale. Alla vigilia dell’incontro, in un’intervista a La Stampa, Sgarbi aveva parlato di “un momento di difficoltà”, ma anche della voglia di tornare: “Ci sono venuto per trent’anni ed è giusto che ritorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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