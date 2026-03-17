Il ritorno di Vittorio Sgarbi in tv da critico d’arte la voce roca e lo schiaffo a Giuli sulla Russia di nuovo alla Biennale | Ha ragione Buttafuoco – Il video

Da open.online 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Sgarbi torna in televisione come critico d’arte ospite di David Parenzo a L’aria che. Durante la trasmissione, ha commentato la partecipazione di Giuli alla Biennale, e si è espresso sulla situazione della Russia, citando anche un episodio di schiaffo rivolto a Giuli. La sua voce si è fatta sentire con tono deciso e caratteristico, attirando l’attenzione dei presenti.

Vittorio Sgarbi riappare in tv, ma non è il solito Sgarbi. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira su La7, il critico d’arte torna a occuparsi della sua materia d’elezione dopo i mesi turbolenti seguiti alle dimissioni da sottosegretario, alla forte depressione e alle controversie con la figlia Evelina. La voce è stanca, il volto segnato, la forma fisica appare precaria. Insomma, è uno Sgarbi visibilmente invecchiato e stanco ma l’arguzia polemica resta intatta. L’occasione è il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia, un dossier che sta facendo tremare i palazzi della cultura e ha già portato al siluramento della consigliera Tamara Gregoretti da parte del ministro Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Open.online

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