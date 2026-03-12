La lezione di Battiston mostre e teatro In scena Eterno ripetersi banale gli eventi

Oggi, giovedì 12 marzo, nell'Aretino si svolgono diverse iniziative culturali. È in scena lo spettacolo teatrale “Eterno ripetersi banale”, mentre si tengono anche mostre e incontri legati alla lezione di Battiston. Per segnalare altri eventi, i cittadini possono scrivere alla redazione di Arezzo Notizie. La giornata si caratterizza per una varietà di appuntamenti dedicati alla cultura e all’arte locali.

Ecco gli eventi di oggi, giovedì 12 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli appuntamentiArezzo - Sarà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

