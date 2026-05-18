Il ritorno di Giusi Bortolozzi | Non sono una zarina Ranucci? Forse si candida

Giusi Bortolozzi si trova ancora nei pressi del ministero della Giustizia, dove si aggira regolarmente, anche se non ricopre più il ruolo di zarina. La sua presenza nel luogo è evidente, ma il suo incarico attuale non è più quello di prima. Circolano voci riguardo a una possibile candidatura di Ranucci, anche se non ci sono conferme ufficiali. La donna ha dichiarato di non essere più una zarina e si mantiene in attesa di sviluppi futuri.

Giusi Bortolozzi è ancora al ministero della Giustizia. Si aggira per via Arenula anche se non è più la zarina. E al Corriere della Sera dice: «Non esistono Zarine nelle amministrazioni pubbliche. Solo responsabilità, definite dalla legge, che mi sono sempre assunta. Resto al ministero perché obbligata, in attesa che le autorità preposte completino l’iter procedurale». Vorrebbe andare a Londra come magistrato di collegamento: «Non mi dispiacerebbe. Ma la mia unica richiesta, formalizzata il giorno stesso, è stata solo di rientrare in ruolo, come impone la legge». La Zarina. Bartolozzi difende le scelte fatte con Carlo Nordio: «Ingressi e uscite le determina il ministro. 🔗 Leggi su Open.online

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