Togliamo di mezzo i magistrati | chi è Giusi Bartolozzi da giudice a Palermo a zarina di Nordio

Durante la campagna referendaria sulla giustizia, sono emerse dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, nota per essere passata da giudice a Palermo a sostenere posizioni critiche nei confronti dei magistrati. Le sue affermazioni hanno suscitato discussioni e polemiche tra gli interlocutori coinvolti nel dibattito. La sua figura e le sue parole sono diventate al centro di confronti pubblici e commenti sui social.

Una lunga carriera nella magistratura e una legislatura passata alla Camera: ecco il profilo della "vice" del guardasigilli finita al centro di molte polemiche che nel 2009 si era trasferita nel capoluogo siciliano La campagna elettorale per il referendum sulla giustizia si infiamma sempre di più. E nelle scorse ore hanno destato polemiche le parole di Giusi Bartolozzi. La capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio ha invitato i cittadini a votare sì cosi "ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot.sono plotoni di esecuzione". Ma qual è la storia della "zarina" di via Arenula? Ripercorriamo le principali tappe della carriera di colei che è "il braccio armato" di Nordio al ministero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

