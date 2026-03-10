Da deputata a zarina | chi è Giusi Bartolozzi capo gabinetto del ministro Nordio

Giusi Bartolozzi, attualmente capo gabinetto del ministro della giustizia, è passata da deputata a una posizione di rilievo nel governo. Recentemente, le sue dichiarazioni durante la campagna referendaria hanno suscitato discussioni e polemiche. La sua figura è al centro delle cronache politiche, con un ruolo che si fa sempre più visibile nel dibattito pubblico.

Una lunga carriera nella magistratura e una legislatura passata alla Camera: ecco il profilo della "vice" del guardasigilli finita al centro di molte polemiche La campagna elettorale per il referendum sulla giustizia si infiamma sempre di più. E nelle scorse ore hanno destato polemiche le parole di Giusi Bartolozzi. La capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio ha invitato i cittadini a votare sì cosi "ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot.sono plotoni di esecuzione". Ma qual è la storia della "zarina" di via Arenula? Ripercorriamo le principali tappe della carriera di colei che è "il braccio armato" di Nordio al ministero. 🔗 Leggi su Today.it

