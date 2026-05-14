Il patrimonio architettonico religioso di Piacenza Valeria Poli presenta il suo libro al PalabancaEventi

Lunedì 18 maggio alle 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini, si terrà la presentazione del libro di Valeria Poli intitolato “Il patrimonio architettonico religioso di Piacenza”. L’evento è organizzato dalla Banca di Piacenza e vede la partecipazione dell’autrice, che illustrerà il contenuto del volume pubblicato da Edizioni Lir-Libreria Internazionale Romagnosi. La serata prevede un intervento dedicato alla descrizione delle strutture religiose presenti nella città e alla loro storia architettonica.

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