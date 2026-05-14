Il patrimonio architettonico religioso di Piacenza Valeria Poli presenta il suo libro al PalabancaEventi
Lunedì 18 maggio alle 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini, si terrà la presentazione del libro di Valeria Poli intitolato “Il patrimonio architettonico religioso di Piacenza”. L’evento è organizzato dalla Banca di Piacenza e vede la partecipazione dell’autrice, che illustrerà il contenuto del volume pubblicato da Edizioni Lir-Libreria Internazionale Romagnosi. La serata prevede un intervento dedicato alla descrizione delle strutture religiose presenti nella città e alla loro storia architettonica.
“Il patrimonio architettonico religioso di Piacenza”: questo il titolo del volume di Valeria Poli (Edizioni Lir-Libreria Internazionale Romagnosi) che verrà presentato lunedì 18 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza.L’opera sarà illustrata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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