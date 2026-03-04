L’Hard Rock Cafe Roma introduce “Thanks God It’s Burger Friday”, un evento mensile che combina musica dal vivo di alta qualità e la cucina iconica del locale. L’iniziativa è stata annunciata dall’Hard Rock Cafe Roma, puntando a offrire ai clienti un appuntamento ricorrente dedicato a questa speciale combinazione. La serata si svolge una volta al mese e mira a coinvolgere gli appassionati di musica e buon cibo.

Roma – L’Hard Rock Cafe Roma annuncia il lancio di “THANKS GOD IT’S BURGER FRIDAY”, un nuovo appuntamento mensile dedicato alla celebrazione del binomio perfetto: musica dal vivo di alta qualità e l’iconica cucina del Cafe. A partire dal 6 marzo, il palco di Via Veneto ospiterà una selezione di band del panorama nazionale, spaziando tra generi che vanno dal rock al soft pop, fino alle tribute-band più prestigiose. Non si tratta del solito menù: l’offerta è stata studiata per guidare gli ospiti attraverso i sapori leggendari del brand, partendo dai grandi classici come gli immancabili Nachos e il celebre Tupelo Chicken. La vera rivoluzione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Hard Rock Cafe Roma, grazie a Dio è il Burger Friday

Leggi anche: Hard Rock Cafe Roma: la rivoluzione elettronica di Pete Tong

San Valentino da Hard Rock CafèIl 14 febbraio l'Hard Rock Cafe Roma in via Veneto si trasforma nel tempio dell'amore.

The Light Gate -The UFO Watchtower with Larry Messoline

Approfondimenti e contenuti su Hard Rock Cafe.

Temi più discussi: Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica; San Remo all'Hard Rock Cafe: finale il 28 febbraio; Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica; Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica.

L’Hard Rock Cafe di Roma compie 25 anni. Facciamo cucina americana, non fast foodSul soffitto una riproduzione della Cappella Sistina, la famosa Rock Angels Dome, la cupola degli angeli del rock. in giro per il locale, la chitarra Kramer Custom di Eddie Van Halem, il vestito ... romatoday.it

Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musicaNei cafe di Roma, Firenze e Venezia ogni settimana una serata di live music tutta al femminile con artiste e band locali ... adnkronos.com

To celebrate International Women’s Month, Hard Rock Cafe Venice is turning up the volume on female talent! Throughout March, we’re hosting ‘Women Empower’—a special series of events and exclusive content dedicated to the women in the music world. facebook