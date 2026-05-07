Per tutto il mese, l’Hard Rock Cafe di Roma ospita una serie di eventi musicali dal vivo. La programmazione include il debutto della Samba Night, una serata dedicata ai ritmi brasiliani, e i dj set del venerdì, che propongono musica ricercata e coinvolgente. L’iniziativa mira a offrire un calendario ricco di intrattenimento musicale per gli appassionati della scena live.

Cosa: Un intero mese dedicato alla grande musica dal vivo, con il debutto assoluto della coinvolgente Samba Night e i ricercati dj set del venerdì.. Dove e Quando: Presso gli storici spazi dell’Hard Rock Cafe in via Vittorio Veneto a Roma, per tutto il mese di maggio, con focus sulle serate dell’8, 21 e 29 maggio 2026.. Perché: Per immergersi in un’atmosfera internazionale e vibrante, esplorando le calde sonorità della tradizione brasiliana e le più raffinate sfumature della musica elettronica.. La primavera romana si accende di nuove e irresistibili vibrazioni sonore. Nel cuore pulsante della Capitale, l’Hard Rock Cafe si conferma ancora una volta un crocevia privilegiato per gli amanti dell’intrattenimento dal vivo e delle atmosfere internazionali.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ritmi del mondo all’Hard Rock Cafe di Roma

Christian Prog Metal: EXTOL Pulled It Off Beautifully!

Notizie correlate

"Thank god it’s burger friday" all'Hard Rock Cafe RomaUn tributo esplosivo ai Red Hot Chili Peppers con i Red on! e un menù leggendario.

Leggi anche: Hard Rock Cafe Roma: la rivoluzione elettronica di Pete Tong

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Il Primo Maggio a Firenze; Antoine Dougbé, il Primo Ministro del Diavolo; Rischi psicosociali, dall’OIL un quadro globale su salute e prevenzione; Karol G - Tropicoqueta: Il nuovo manifesto del pop latino.

Ritmi e colori a Cali, è la sfilata di salsa più grande del mondoRoma, (askanews) – Ritmi scatenati e costumi colorati. Oltre 1.500 ballerini hanno sfilato a ritmo di salsa per le strade di Cali, in Colombia, durante l’annuale Feria di Cali, la grande festa che si ... affaritaliani.it

Al Festival internazionale del folklore, i ritmi popolari, i costumi tipici e le imponenti figure dei Giganti hanno dato vita a uno spettacolo capace di trasportare il pubblico in un viaggio nel cuore del sud Italia - facebook.com facebook