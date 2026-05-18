Il presidente di una regione ha espresso gratitudine in un messaggio pubblico, sottolineando la coesione tra le istituzioni. Durante una visita, ha incontrato rappresentanti locali e funzionari sanitari, definendo l'incontro come personale e molto affettuoso. Ha ricordato che il sistema sanitario regionale si trova in una fase forte e stabile, sottolineando l'importanza di mantenere un fronte unito di fronte alle sfide. La visita ha voluto trasmettere un messaggio chiaro di solidarietà e collaborazione tra le varie componenti istituzionali.

Una visita "personale" e "molto affettuosa", che ha lanciato un segnale ben chiaro: "Un messaggio di unità delle istituzioni". Ad affermarlo è il presidente della Regione Michele de Pascale, che è stato al fianco dei sindaci Matteo Lepore e Massimo Mezzetti, durante la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si sono precipitati a Baggiovara e a Bologna per incontrare i feriti e i loro familiari. E il governatore ringrazia le massime cariche dello Stato: "È stata una visita molto affettuosa ai professionisti sanitari intervenuti e anche ai familiari – spiega –. In un caso a Modena anche a uno dei feriti che è stato possibile incontrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ringraziamento di de Pascale: "Le istituzioni sono unite. E il sistema sanitario è forte"

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