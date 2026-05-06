Sanità Tagliaferri | De Pascale certifica il fallimento del sistema regionale

Il presidente della regione ha commentato in modo critico le condizioni del sistema sanitario regionale, definendo la situazione come un “crollo”. La sua affermazione è arrivata in risposta a un intervento del governatore, che aveva descritto la situazione come un edificio in rovina. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e di valutazioni sulla gestione del settore sanitario.