Il futuro del servizio sanitario nazionale tra deleghe e riforme | incontro pubblico con De Pascale

Martedì 10 marzo alle 18.30 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà un incontro pubblico organizzato dall’associazione Giovanni Bissoni, dedicato al futuro del servizio sanitario nazionale. Durante l’evento, saranno discussi temi relativi alle deleghe e alle riforme in corso nel settore sanitario, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore. L’appuntamento è aperto al pubblico interessato a conoscere gli sviluppi recenti.

Martedì 10 marzo, alle ore 18.30 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana l’sssociazione Giovanni Bissoni organizza un incontro pubblico dal titolo “Il futuro del servizio sanitario nazionale. Fra deleghe pericolose e proposte di cambiamento”. A intervenire saranno: Carlo Lusenti, dell'associazione Giovanni Bissoni, Nerina Dirindin, dell'associazione Salute diritto fondamentale e coordinamento rete “La Scossa”, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al termine del dibattito, le considerazioni finali saranno svolte da Vasco Errani, presidente dell’associazione Giovanni Bissoni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

