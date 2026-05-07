L’ultimo sorriso di Beccalossi | il ricordo della figlia e l’omaggio di Vecchioni

Un ricordo commosso si lega all’ultimo sorriso di Beccalossi, accompagnato dal ricordo della figlia e dall’omaggio di un artista noto. La vicenda si apre con un momento di felicità ormai passato, segnato da una ferita ancora aperta. A rendere omaggio sono persone che gli volevano bene, in un gesto che sottolinea l’affetto e la memoria condivisa.

Il commosso ricordo. n ultimo momento di felicità, una ferita mai rimarginata e il tributo di chi gli voleva bene. Evaristo Beccalossi se n’è andato con il sorriso, accompagnato fino all’ultimo dall’amore per l’Inter. “Lunedì ho fatto in tempo a dirgli che l’Inter ha vinto lo scudetto”, ha raccontato la figlia Nagaja, unica erede dell’ex fantasista nerazzurro, morto a 69 anni dopo le conseguenze dell’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel gennaio 2025 e il successivo coma durato 47 giorni. Nel ricordo della figlia emerge anche il dolore profondo causato dalla scomparsa di Nazzareno Canuti, storico amico ed ex compagno di squadra all’Inter, morto il 24 gennaio scorso dopo una malattia fulminante.🔗 Leggi su 361magazine.com

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