Durante la partita tra Lazio e Inter, i nerazzurri hanno indossato il lutto al braccio in segno di rispetto per la scomparsa di Beccalossi. Tuttavia, non è stato osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio del match, nonostante la notizia della sua morte fosse nota. La decisione di non effettuare il minuto di silenzio ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Perché in Lazio-Inter non c’è stato un minuto di silenzio per Evaristo Beccalossi che, invece, si è fatto mercoledì in Lecco-Giana? In tanti, hanno notato questa mancanza, visto che all’Olimpico c’era la squadra del cuore del Becca con lutto al braccio richiesto alla Lega. Sul raccoglimento pre-partita decide la Figc in base a una precisa policy sui calciatori: va in automatico per chi ha vestito la maglia azzurra (l’ex fantasista dell’Inter non giocò mai in Nazionale) e, negli altri casi, è concesso su richiesta dei club, come fatto dal Lecco di cui Evaristo è stato presidente. L’Inter omaggerà, comunque, il suo campione domenica prossima in casa (domenica contro il Verona).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morte Beccalossi, perché non è stato osservato il minuto di silenzio in Lazio-Inter

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