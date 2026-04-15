Sanità Oltre 1000 Oss in graduatoria dimenticati dalla Regione Così si lede la dignità e il merito delle persone

Più di mille operatori socio-sanitari sono inseriti in una graduatoria e non sono stati chiamati dalla Regione. La loro presenza non viene riconosciuta ufficialmente, creando una situazione di stallo che riguarda molte persone in attesa di un’opportunità lavorativa nel settore sanitario. Il tema ha suscitato attenzione nel territorio, con il sindaco che ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di interventi concreti da parte delle autorità regionali.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Sanità, Interviene il Sindaco: “Oltre 1000 Oss in graduatoria dimenticati dalla Regione. Così si lede la dignità e il merito delle persone”. “La Regione calpesta la dignità di oltre 1000 Oss ancora in graduatoria dal 2021, in attesa di una chiamata per essere assunti, che difficilmente arriverà – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - E’ l’ennesima volta che denuncio una situazione inaccettabile, perché a distanza di cinque anni dalla pubblicazione dell’elenco degli idonei, a seguito di ben due proroghe consecutive, l’ultima scadenza perentoria è fissata al prossimo 9 giugno. Purtroppo, le chiamate in servizio degli Oss idonei, in particolare nell’area vasta sud-est, stanno procedendo a forte rilento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, “Oltre 1000 Oss in graduatoria dimenticati dalla Regione. Così si lede la dignità e il merito delle persone” Notizie correlate Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorsoIl concorso di Miss Italia si arrabbia contro la cantante Ditonellapiaga, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio“, dato tra... Il nome del nuovo ristorante? 'Mig**** Maledetta'. Fabbri protesta: "Lede la dignità delle donne, deriva sgradevole"Il blogger ed ex consigliere comunale Davide Fabbri: "Il mio sdegno, la mia costernazione è totale poiché assisto ancora una volta ad una deriva... Una raccolta di contenuti Sanità, oltre 60 milioni per i lavoratori: fondi per infermieri, Oss, autisti e amministrativi dell’emergenza-urgenzaVENEZIA - «Valorizzare gli operatori sanitari è una priorità», dice il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, annunciando la bellezza di 60 milioni di euro da ripartire tra infermieri, ... ilgazzettino.it Sanità, oltre 75 milioni per aumentare le paghe della salute: il piano salva-ospedaliNumeri che parlano da soli quelli legati alle premialità per valorizzare economicamente il personale del servizio sanitario regionale: le risorse - che passano da 36 a 48 per arrivare a ... ilgazzettino.it