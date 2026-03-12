Il tempo e la storia Torna ’Libro Aperto’

È in fase di uscita il primo volume del 2026, il numero 124, della rivista culturale Libro Aperto, diretta da Antonio Patuelli. La pubblicazione è realizzata dalla Fondazione Libro Aperto, un'organizzazione senza scopo di lucro che opera grazie al lavoro di volontari. La rivista si concentra su temi legati al tempo e alla storia, offrendo approfondimenti e riflessioni sui grandi eventi e sulle trasformazioni culturali.

Sta uscendo il primo volume del 2026, il numero 124, della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista esclusivamente culturale diretta da Antonio Patuelli ed edita dalla omonima Fondazione senza scopo di lucro e frutto esclusivamente di volontariato. Questo volume, di grande formato, di 242 pagine, si apre con la rubrica Europa in cammino con saggi di: Mario Gerolimetto sull’America e l’Europa; Tommaso Edoardo Frosini sul diritto spaziale e le sue leggi; Dario Velo sul significato dell’abolizione del diritto di veto negli anni ‘50 nella Comunità europea e oggi nell’Unione europea; Guido Lenzi sulla diplomazia da Locarno a Helsinki; Raffaello Morelli sulla difesa comune UE; Alberto Lasagni su L’alfabeto latino sta conquistando il mondo; Alberto Bucchi sulla mobilità futura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

