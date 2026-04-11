Il fenomeno del KPop continua a diffondersi a livello globale e ha raggiunto anche Monza, dove al teatro Villoresi si svolge l’evento KPop Golden Experience. La manifestazione vede la partecipazione di gruppi e fan appassionati di questa cultura musicale proveniente dalla Corea del Sud. La serata si presenta come una occasione per ascoltare musica, incontrare altri appassionati e vivere l’atmosfera di questa tendenza musicale.

Il fenomeno di cultura sudcoreana KPop continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo e arriva anche a Monza, al teatro Villoresi, con KPop Golden Experience. Lo show prodotto da Justly è ispirato al film KPop Demon Hunters, uno dei titoli più visti su Netflix. Appuntamento domani alle 11 del mattino per uno spettacolo di 60 minuti. Lo spettacolo propone un’esperienza pensata per chi ama musica, danza e cultura pop coreana, con coreografie, cosplay e momenti interattivi che coinvolgono direttamente il pubblico. Durante lo show sarà possibile vivere una vera giornata da Idol, con coreografie originali da imparare e ballare insieme, effetti speciali e la presenza dei cosplayer ispirati al film. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il KPop delle ’Huntrix’. L’onda coreana al Villoresi

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LE KPOP DEMON HUNTERS SONO INCINTA! HANNO UN FIGLIO

Temi più discussi: Il KPop delle ’Huntrix’. L’onda coreana al Villoresi; K-Pop Demon Hunters - Il musical - Cineteatro Colognola - eventi; Al Toselli lo spettacolo Demon Warriors – il Musical, Tributo Live delle Huntrix; Experience K-POP a Cinecittà World.

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KPop Demon Hunters 2: perché ci vuole così tanto per il sequel (e perché ha senso)Nonostante il successo clamoroso del primo film, il ritorno delle Huntrix in un sequel richiederà anni di pazienza. KPop Demon Hunters 2 promette di superare le aspettative, ma perché ci vorrà così ta ... comingsoon.it

Non poteva mancare uno stand dedicato a Kpop Demon Hunters Le Huntrix e la musica Kpop sarà protagonista e li troverete nell'area dedicata alla Korea e alla Kpop Saranno con noi @kpop_exorcists_community che organizzeranno anche il raduno a t - facebook.com facebook