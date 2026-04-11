Chi è Manfred Gruber l'italiano in carcere negli USA per aver venduto armi alla Russia per la guerra in Ucraina

Un uomo di 61 anni, residente in Alto Adige, si trova dal mese di ottobre in un carcere federale negli Stati Uniti. L'accusa nei suoi confronti riguarda l'esportazione illegale di munizioni verso la Russia, in un periodo in cui si svolge il conflitto in Ucraina. La vicenda coinvolge un commerciante di armi e si inserisce in un contesto di controlli e investigazioni sulle attività di vendita di armamenti tra Europa e Stati Uniti.