Chi è Manfred Gruber l'italiano in carcere negli USA per aver venduto armi alla Russia per la guerra in Ucraina
Un uomo di 61 anni, residente in Alto Adige, si trova dal mese di ottobre in un carcere federale negli Stati Uniti. L'accusa nei suoi confronti riguarda l'esportazione illegale di munizioni verso la Russia, in un periodo in cui si svolge il conflitto in Ucraina. La vicenda coinvolge un commerciante di armi e si inserisce in un contesto di controlli e investigazioni sulle attività di vendita di armamenti tra Europa e Stati Uniti.
Manfred Gruber è un commerciante di armi altoatesino di 61 anni: da ottobre si trova in un carcere federale negli Stati Uniti con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni verso la Russia durante la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan.
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Chi è Manfred Gruber, il manager arrestato negli Usa è parente di Lilli?Manfred Gruber, manager altoatesino di 61 anni, è stato arrestato il 30 marzo 2026 negli Stati Uniti con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni americane verso la Russia, violando sanzioni ... tag24.it
Si chiama Manfred Gruber, è un commerciante d'armi altoatesino, ed è accusato di aver esportato illegalmente munizioni del valore di 540mila dollari verso Mosca attraverso il Kirghizistan. Durante l'udienza si è dichiarato colpevole - facebook.com facebook
C'E' UN INTRIGO NAZIONALE! - IL COMMERCIANTE D'ARMI ALTOATESINO MANFRED GRUBER È STATO ARRESTATO... x.com