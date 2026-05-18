A Firenze si tiene un procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di un uomo, con l’autista di un bus che risponde con numerosi “non ricordo” e “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Durante l’udienza, le dichiarazioni dell’autista sono state spesso frammentarie e poco dettagliate, mentre i pubblici ministeri hanno presentato prove legate alla vicenda. La discussione si concentra sulla ricostruzione di quanto accaduto e sulle dichiarazioni fornite dall’autista.

Firenze, 18 maggio 2026 – Molti “mi avvalgo della facoltà di non rispondere” e tanti “non ricordo” nella deposizione dell’autista che, la mattina del 29 dicembre del 2024, era alla guida del bus di linea numero 30 su cui il 17enne di Certaldo Maati Moubakir cercò riparo dopo le precedenti aggressioni del ’branco’ ma proprio lì ricevette ulteriori coltellate, di cui una mortale secondo la consulenza medico legale. Essendo stato indagato (e condannato) per omissione di soccorso in un procedimento connesso da poco definito con un decreto penale, il conducente, assistito in aula dall’avvocato Giovanni Conticelli, davanti a molte domande delle parti civili, dei difensori dei cinque imputati e della presidente della corte d’assise Dolores Limongi, si è riparato sotto l’ombrello previsto dal codice di procedura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il processo per l’omicidio di Maati Moubakir; i “non ricordo” dell’autista del bus

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