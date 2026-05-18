Il processo Meloni-Corona si sposta in trasferta a Palazzo Chigi per un giorno

Oggi il procedimento legale coinvolge il noto paparazzo imputato per diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio e di un parlamentare di Fratelli d’Italia. La causa riguarda le dichiarazioni del paparazzo, che avrebbe lasciato intendere una relazione sentimentale tra i due. La sessione si svolge a Palazzo Chigi, dove il processo si sposta temporaneamente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con l’attenzione incentrata sulle accuse rivolte all’imputato e sulle dichiarazioni rese nel corso dell’udienza.

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Nel 2002 fu il processo d’Appello aMarcello Dell’Utriche, da Palermo, andò in trasferta a Palazzo Chigi per permettere ai giudici di ascoltare l’allora presidente del ConsiglioSilvio Berlusconi. Nel 2021 fu il turno dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, che si spostò nella sede del governo per la deposizione del premierGiuseppe Conte. E, se è vero che non c’è due senza tre, domani la Presidenza del Consiglio dei Ministri ospiterà il faccia faccia tra l’imputatoFabrizio Coronae la parte civileGiorgia Meloni. I fatti contestati a Corona risalgono all’ottobre del 2023, quando il sitodillingernews.it, da lui fondato e diretto dal giornalista Luca Arnau, anche lui imputato, pubblicò un articolo con delle foto in cui si dava conto della presunta corrispondenza di amorosi sensi tra Meloni e Messina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il processo Meloni-Corona si sposta in trasferta a Palazzo Chigi per un giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Processo Fabrizio Corona: Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi Sullo stesso argomento Leggi anche: Giorgia Meloni e Fabrizio Corona, il processo giovedì a Palazzo Chigi Caso Corona: l’udienza per diffamazione si sposta a Palazzo Chigi? Domande chiave Perché la decisione di Meloni sposta il processo fuori dal tribunale? Come influenzerà la scelta di Palazzo Chigi l'esito della... Meloni-Corona, il processo per diffamazione in trasferta a Palazzo Chigi: l'imputato atteso giovedì alle 12 x.com Fabrizio Corona, il processo per diffamazione nei confronti di Meloni sarà a Palazzo ChigiLeggi su Sky TG24 l'articolo Fabrizio Corona, il processo per diffamazione nei confronti di Meloni sarà a Palazzo Chigi ... tg24.sky.it Fabrizio Corona a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con Giorgia Meloni: il processo per diffamazione contro l’ex paparazzo trasloca nella sede del governoFabrizio Corona incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: il processo per diffamazione si sposta nella sede del governo. ilfattoquotidiano.it