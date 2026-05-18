Il primario del Santobono spiega perché una intolleranza al lattosio non può causare uno shock anafilattico mortale

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primario dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli ha chiarito che un’intolleranza al lattosio non può provocare uno shock anafilattico fatale. Questa affermazione arriva in seguito alla morte di un sedicenne a Casoria, avvenuta dopo il consumo di un gelato. L’esperto ha spiegato che l’intolleranza al lattosio causa disturbi digestivi e non reazioni allergiche gravi. La vicenda ha suscitato attenzione sulla natura delle reazioni alimentari e sui rischi associati a determinati alimenti.

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Intervista a Vincenzo Tipo, primario dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, sulla tragedia del sedicenne morto a Casoria dopo aver mangiato un gelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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