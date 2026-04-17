Intolleranza al lattosio e microbiota intestinale i test per valutare la salute dell’apparato digerente

L'intolleranza al lattosio è una condizione in cui l'organismo non riesce a digerire correttamente il lattosio, lo zucchero presente nel latte e nei derivati. Per valutare lo stato della salute dell'apparato digerente, sono disponibili vari test che analizzano anche il microbiota intestinale, la comunità di batteri che vive nel tratto digestivo. La gastroenterologia si occupa di diagnosi e trattamento delle patologie legate a queste problematiche.

La Gastroenterologia è quella branca medica che si occupa dello studio e della cura delle patologie a carico di tutto l’apparato digerente. La Gastroenterologia ha ambiti di competenze particolarmente vasti, in quanto le problematiche e le patologie a carico dell’apparato digerente, soprattutto negli ultimi 50 anni e grazie alle recenti scoperte scientifiche, risultano essere sempre più numerose e con specifiche peculiarità. Di conseguenza il paziente si rivolge allo specialista gastroenterologo per un importante numero di problematiche o di procedure terapeutiche di qualsiasi tipo che richiedono molto spesso un approfondimento della situazione dell’apparato digerente e dunque di competenza del gastroenterologo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Hai mai pensato di fare il test del microbioma intestinale

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