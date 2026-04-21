Calcio i club tracciano la rotta | 5 pilastri per il nuovo Presidente

Lunedì scorso, i club della massima serie italiana si sono riuniti con il presidente del Coni per discutere delle linee guida da presentare alla federazione calcistica. Durante l'incontro sono stati individuati cinque punti chiave che dovranno guidare lo sviluppo del calcio nazionale. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle principali squadre e ha avuto come obiettivo definire obiettivi e strategie per il futuro del settore.

I club della massima serie italiana hanno incontrato lunedì scorso Giovanni Malagò per delineare le direttrici strategiche da sottoporre alla presidenza della federazione calcistica, individuando cinque pilastri fondamentali per il futuro del sistema. L’ex presidente del CONI è stato scelto dai vertici della Serie A come candidato ideale per la carica di presidente FIGC, in vista delle elezioni fissate per il 22 giugno, sebbene egli non abbia ancora confermato ufficialmente la propria candidatura prima di aver consultato tutti gli attori coinvolti nel voto. Le cinque priorità per la stabilità e lo sviluppo del calcio nazionale. Il dialogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio, i club tracciano la rotta: 5 pilastri per il nuovo Presidente Notizie correlate Regione Puglia, il giorno dei salentini: Casili, Leo e Miglietta tracciano la rottaDall’integrazione del welfare alla solidità del bilancio, fino alla cultura come diritto di cittadinanza: i tre assessori della provincia di Lecce... Leggi anche: Pmi campane, focus su sostenibilità, innovazione e crescita. Methrica e Banca Generali tracciano la rotta