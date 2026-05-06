Una delegazione del consiglio comunale di Spoltore alla Camera per il disegno di legge sulla città metropolitana di Sottanelli FOTO

Lunedì 4 maggio, tre consigliere comunali di Spoltore hanno partecipato a un evento alla Camera dei Deputati. Durante l'incontro è stato presentato un disegno di legge promosso da un deputato, finalizzato alla creazione di una città metropolitana. Le rappresentanti del Comune di Spoltore hanno preso parte alla discussione, che riguarda la normativa sulla fusione con il Comune di Pescara. La delegazione ha rappresentato ufficialmente il proprio municipio in questa occasione.

Le consigliere comunali di Spoltore Angela Scurti, Marzia Damiani e Carmen Cini hanno rappresentato il Comune di Spoltore durante la presentazione, nel pomeriggio di lunedì 4 maggio, del disegno di legge elaborato da Giulio Sottanelli per superare l'impasse della fusione con Pescara. «È stato un.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Una proposta di legge per istituire "Pescara Città Metropolitana": l'iniziativa del deputato Sottanelli (Azione)“Superare l’impasse di un Comune unico” e puntare sull’istituzione della Città Metropolitana di Pescara. Decreto Sicurezza, Magi distribuisce cannabis alla Camera usando i fogli del disegno di leggeIl leader di +Europa Riccardo Magi si appoggia sul testo del Disegno di legge di conversione del “Decreto Sicurezza” per dividere in bustine della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sondalo ha celebrato l’81° anniversario della Festa della Liberazione con scuole e comunità; Pescara Città Metropolitana: Fumo negli occhi per i pro-fusione; Tre consigliere spoltoresi a Roma in missione Città Metropolitana; Spoltore: Consiglio Comunale alla Camera per disegno di legge di Sottanelli sulla fusione con Pescara. La Lega Giovani sulla sala consiliare di Spoltore intitolata a Matteotti: Serve rispetto per cittadini e consiglio comunaleNuovo capitolo del dibattito intorno alla scelta della giunta comunale di Spoltore di intitolare a Giacomo Matteotti la sala consiliare ... ilpescara.it Castigliego (Pd): Giusto intitolare a Matteotti la sala consiliare del Comune di SpoltoreEmanuele Castigliego, segretario Giovani Democratici Nuova Pescara: Ci indigna l'opposizione del centrodestra ... ilpescara.it Spoltore Notizie added a new photo. - Spoltore Notizie - facebook.com facebook