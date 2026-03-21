Il Papa ha invitato a contrastare i seminatori d’odio, ritenendo che il loro veleno alimenti divisioni e violenze, riportando la società a forme di barbarie. Ha sottolineato come la testimonianza evangelica di unità, dialogo e perdono sia fondamentale per fermare questa spirale negativa, evidenziando l’importanza di affrontare i discorsi di odio per preservare la coesione sociale.

«Il veleno della divisione e della conflittualità tende a inquinare i cuori e le relazioni sociali e va contrastato con la testimonianza evangelica dell’unità, del dialogo, del perdono e della pace». Lo ha detto Papa Leone nell’udienza al movimento dei Focolari. «Anche attraverso di voi, Dio si è preparato, nei decenni passati, un grande popolo della pace, che proprio in questo momento storico è chiamato a fare da contrappeso e da argine a tanti seminatori di odio che riportano indietro l’umanità a forme di barbarie e di violenza». «Tutti voi - ha detto Papa Leone - siete stati attratti dal carisma della Serva di Dio Chiara Lubich, che ha plasmato la vostra esistenza personale e lo stile della vostra vita comunitaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Papa Leone: arginare i seminatori d’odio, ci riportano a barbarie e violenze

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