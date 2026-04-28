Welfare Polimi Graduate School of Management | benessere per studente

La Polimi Graduate School of Management ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Dr.Feel, diventando la prima business school in Italia a offrire un servizio di lifestyle healthcare destinato a studenti e dipendenti. L’iniziativa mira a fornire un supporto dedicato al benessere delle persone coinvolte, integrando servizi di assistenza sanitaria legati allo stile di vita. La collaborazione rappresenta un passo avanti nel settore dell’istruzione superiore italiano in questo ambito.

(Adnkronos) – Polimi Graduate School of Management, in partnership con Dr.Feel, è la prima business school in Italia a integrare un servizio di lifestyle healthcare dedicato a studenti e dipendenti. Un modello innovativo che porta prevenzione, assistenza e salute personalizzata nella quotidianità accademica, rafforzando il ruolo educativo e responsabile dell’ateneo nel prendersi cura della persona, dalla formazione al benessere psicofisico. Grazie alla collaborazione con Dr.Feel, unico servizio di lifestyle healthcare, gli studenti Executive Mba e i dipendenti di Polimi Gsom hanno accesso ad un team medico personale che si prende cura della...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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