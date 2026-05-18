Il Pm | Dassilva è colpevole e merita l' ergastolo Se Pierina avesse scoperto l' amante di Manuela lui avrebbe perso tutto
Durante l'udienza numero 16 del processo in Corte d'Assise, il pubblico ministero ha affermato che Louis Dassilva è colpevole dell'omicidio di Pierina Paganelli e ha richiesto l’ergastolo. La requisitoria si è concentrata sui fatti dal 4 ottobre 2023, giorno in cui è stato rinvenuto il cadavere della donna di 78 anni in via del Ciclamino. Il pm ha anche detto che se Pierina avesse scoperto l’amante di Manuela, lui avrebbe perso tutto.
L'udienza numero 16 del processo in Corte d'Assise che vede Louis Dassilva accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli si è incentrata sulla requisitoria del pubblico ministero Daniele Paci che, dal 4 ottobre 2023 quando venne ritrovato il cadavere della 78enne in via del Ciclamino, ha coordinato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Omicidio Pierina Paganelli, il pm chiede l'ergastolo per Louis Dassilva. L'accusaIl pm di Rimini Daniele Paci, al termine della sua requisitoria, ha chiesto oggi in aula la pena dell'ergastolo per Louis Dassilva, l'uomo a processo...
Leggi anche: Omicidio Pierina Paganelli, chiesto ergastolo per Louis Dassilva: tra gli indizi le parole di Manuela Bianchi
Pierina Paganelli, il pm: Dassilva l'ha ucciso perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione con la nuora Manuela BianchiPierina una donna energica, amorevole collante della famiglia, non aveva nemici, e non maritava di morire urlando terrorizzata. Lo ha detto il Pubblico Ministero, Daniele Paci, ... leggo.it
Omicidio Pierina Paganelli, il pm chiede l'ergastolo per Louis Dassilva: Premeditazione e crudeltàIl pm di Rimini Daniele Paci, al termine della sua requisitoria, ha chiesto oggi in aula la pena dell'ergastolo per Louis Dassilva, l'uomo a ... iltempo.it