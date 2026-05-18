Il Pm | Dassilva è colpevole e merita l' ergastolo Se Pierina avesse scoperto l' amante di Manuela lui avrebbe perso tutto

Durante l'udienza numero 16 del processo in Corte d'Assise, il pubblico ministero ha affermato che Louis Dassilva è colpevole dell'omicidio di Pierina Paganelli e ha richiesto l’ergastolo. La requisitoria si è concentrata sui fatti dal 4 ottobre 2023, giorno in cui è stato rinvenuto il cadavere della donna di 78 anni in via del Ciclamino. Il pm ha anche detto che se Pierina avesse scoperto l’amante di Manuela, lui avrebbe perso tutto.

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