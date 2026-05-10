Pallanuoto il Plebiscito parte forte nei playoff | gara 1 è biancorossa

Nel primo turno dei playoff di pallanuoto, il C.S. Plebiscito Padova ha iniziato con una vittoria convincente davanti a oltre 300 spettatori nel suo impianto. La squadra biancorossa ha avuto la meglio sulla squadra avversaria nella prima partita, portando a casa un risultato positivo. La gara si è svolta in casa, con il pubblico che ha supportato attivamente i padroni di casa fin dall'inizio.

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