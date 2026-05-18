La depressione atipica si presenta come un fenomeno complesso che sfida le classiche rappresentazioni di questa condizione. Spesso, chi ne soffre può mantenere una vita quotidiana apparentemente normale, con abitudini e relazioni attive, ma dentro si sente un vuoto profondo. Questa forma di depressione si distingue per la presenza di sintomi come l’eccessiva reattività all’umore, senza necessariamente portare all’isolamento o alla perdita di interesse. La sua natura paradossale rende difficile riconoscerla e affrontarla.

? di Manila Scaramella?Nel linguaggio comune, la parola “depressione” evoca quasi sempre l’immagine di una persona che non riesce ad alzarsi dal letto, che si isola dal mondo e che ha smesso di lottare. Esiste però una forma di questo disturbo che si muove nell’ombra, protetta da una maschera di apparente normalità. Si tratta della depressione atipica, una condizione clinica tanto diffusa quanto profondamente fraintesa, che dal punto di vista medico ed etico impone una riflessione urgente.?La caratteristica clinica fondamentale della depressione atipica è la cosiddetta reattività dell’umore. A differenza di chi soffre di depressione classica, chi vive questa condizione è ancora in grado di reagire positivamente agli stimoli esterni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - ?Il paradosso della depressione atipica: quando la vita funziona, ma dentro c’è il vuoto

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I 7 segnali VERI di Depressione ad Alto Funzionamento

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