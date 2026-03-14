Il paradosso dell’allievo perfetto | quando la vita ci insegna a leggere davvero i versi studiati a scuola
In un nuovo libro, l’autore analizza il rapporto tra studenti e poesia, evidenziando come spesso le opere studiate a scuola vengano dimenticate una volta terminato il percorso didattico. La pubblicazione invita a riscoprire i versi presenti nel programma scolastico, sottolineando l’importanza di un approccio più autentico e consapevole alla lettura delle poesie. Il testo si propone di stimolare una riflessione sul valore delle conoscenze acquisite durante gli studi.
In "Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola" (Il Mulino, 2024) lo scrittore Paolo Di Paolo compie un'operazione di "pulizia" culturale, invitandoci a riaprire quel bagaglio di conoscenze spesso accantonato dopo l’ultima campanella. Il libro esplora il paradosso per cui smettiamo di essere studenti proprio quando avremmo l'esperienza necessaria per essere "allievi perfetti". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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