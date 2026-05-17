Il 18 maggio 2026, su Rai 1 alle 16.00, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. In questa puntata, Adelaide offre il suo supporto a Rosa e Marcello nel tentativo di ricostruire il loro rapporto. Nel frattempo, Irene si trova ad affrontare la crisi di Cesare, mentre Mirella manifesta diffidenza nei confronti di Luigi. La puntata presenta diverse situazioni che coinvolgono i personaggi principali, con interventi di Adelaide e tensioni tra gli altri protagonisti.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 maggio su Rai 1 alle ore 16.00, Adelaide aiuta Rosa e Marcello a ritrovarsi mentre Irene affronta la crisi di Cesare e Mirella continua a non fidarsi di Luigi. Le anticipazioni. L'atmosfera al Paradiso delle Signore continua a essere carica di tensioni e piccoli colpi di scena, specialmente in questa ultima settimana della soap. Dopo il debutto della collezione Flower Power e i problemi che hanno travolto diversi protagonisti, la puntata di lunedì 18 maggio (alle ore 16.00 circa su Rai 1) promette di riportare al centro soprattutto i sentimenti. Tra dubbi, paure e rapporti che cercano una seconda possibilità, qualcuno proverà finalmente a mettere da parte l'orgoglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 maggio 2026: l'aiuto di Adelaide per Rosa e Marcello

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Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Dal 23 Al 27 Marzo 2026: La Lettera Misteriosa Di Adelaide!

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