Martedì 17 marzo l’Auditorium Peppino Principe di Monte Sant’Angelo ospiterà la prima proiezione del documentario “L’Eterna Domanda”, diretto dal regista emergente Domenico Rignanese. L’evento prevede anche una seconda proiezione, offrendo al pubblico la possibilità di vedere il film in due occasioni diverse. La pellicola affronta temi legati alla ricerca e alle domande fondamentali dell’essere umano.

Martedì 17 marzo l’Auditorium Peppino Principe di Monte Sant’Angelo ospiterà la prima proiezione del documentario L’Eterna Domanda, opera del regista emergente Domenico Rignanese. L’evento prevede un doppio appuntamento, con una proiezione alle ore 11:30 e una alle ore 19:30, entrambe a ingresso libero. L’iniziativa rientra nel programma della Settimana dell’Educazione, manifestazione organizzata dal Comune di Monte Sant’Angelo, sostenuta dalla Regione Puglia e giunta quest’anno alla settima edizione. La proiezione mattutina delle 11:30, riservata alle scuole, sarà moderata dallo stesso Domenico Rignanese insieme alla sua collaboratrice Anna Maria Cristina Notarangelo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo: doppio appuntamento con il documentario “L’Eterna Domanda” del regista Domenico Rignanese

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