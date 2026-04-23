Napoli avrà il nuovo lungomare pedonale e il Tram del Mare che arriva fino a San Giovanni

A Napoli sono in corso lavori di riqualificazione che interessano il nuovo lungomare pedonale, via Toledo, piazza Municipio e il Tram del Mare, il servizio di trasporto che arriverà fino a San Giovanni. I cantieri coinvolgono diverse zone della città e sono destinati a modificare l’aspetto di alcune aree pubbliche e le modalità di spostamento dei cittadini. Questi interventi sono stati annunciati ufficialmente e sono in fase di realizzazione.

I cantieri del lungomare, via Toledo, piazza Municipio e il Tram del Mare cambieranno per sempre il volto di Napoli e le abitudini di tanti cittadini.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sesto San Giovanni, aperto il sottopasso pedonale che unisce stazione e metropolitana M1Sesto San Giovanni (Milano) – Il sottopasso pedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria e la linea 1 della metropolitana è finalmente aperto. Dune, un nuovo lungomare e 15 piazze attrezzate: cosa prevede (e in quali tempi) il Parco del Mare di OstiaOstia, 9 febbraio 2026 – Oltre 7,4 chilometri di lungomare riqualificato, 9,5 chilometri di nuovi percorsi pedonali, 15 piazze attrezzate e un nuovo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Napoli avrà il nuovo lungomare pedonale e il Tram del Mare che arriva fino a San Giovanni; Intervista a Edoardo Cosenza: Patto per il restauro salveremo quei tesori; Metro dell’arte a Napoli tra abbandono e atti vandalici. A Napoli 40 nuovi tram dalla Turchia, raddoppiata la flotta: 4 mesi per il nuovo depositoRaddoppia la flotta dei tram azzurri di Napoli comprati in Turchia: saranno 40. Lavori tra Napoli e Casoria per il nuovo deposito-officina. Via Stadera a senso unico per 4 mesi. Il modo più veloce per ... fanpage.it Per il comune di Napoli: assumete i mariuoli che hanno rapinato la banca, i lavori al Corso San Giovanni e per il tram del mare potrebbe finire più rapidamente. Questi sono veloci e precisi - facebook.com facebook