Il regista Brady Corbet sta lavorando a un nuovo film incentrato sulla storia dell'occulto e del misticismo negli Stati Uniti. Il progetto prevede ricerche approfondite e una sceneggiatura di notevoli dimensioni. Tra le possibili interpreti figura anche Selena Gomez, che potrebbe entrare nel cast. La produzione si sta sviluppando in questi mesi, senza ancora annunciare ufficialmente i dettagli completi del cast e della data di uscita.

Il regista Brady Corbet torna con un progetto ambizioso dedicato al misticismo e all'occulto negli Stati Uniti, tra ricerche approfondite, una sceneggiatura monumentale e il possibile coinvolgimento di Selena Gomez. Dopo aver lasciato il segno con opere stratificate e visivamente imponenti, Brady Corbet sembra pronto a spingersi ancora oltre. Il suo nuovo progetto guarda all'America meno raccontata: quella dei culti, delle credenze e delle narrazioni sotterranee che attraversano la storia come un filo invisibile. E molto probabilmente Selena Gomez avrà un ruolo in tutto ciò. Tra misticismo americano e ossessioni culturali Dimenticare il realismo tradizionale: il prossimo film di Brady Corbet si muove lungo coordinate più elusive, quasi evanescenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Selena Gomez in lista per il prossimo film di Brady Corbet sulla storia dell'occulto in America

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